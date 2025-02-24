Трамп верит, что Украина может отвоевать часть захваченной РФ территории

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина может вернуть по крайней мере часть оккупированных Россией территорий, хотя "это непросто сделать".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме 24 февраля.

Американский президент заявил, что Украине будет непросто вернуть оккупированные россиянами территории.

"Вы спрашиваете, могут ли они (украинцы. – Ред.) отвоевать земли, которые потеряли. И я скажу: да, возможно, их (территорий. – Ред.) часть, да. Но это непросто сделать", – добавил он.

В то же время, по словам Трампа, вопрос территориальных уступок Украины будет "частью переговоров".

Президент США также выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

Кроме того, Трамп поддерживает идею размещения европейских войск в Украине для контроля за потенциальным "перемирием".