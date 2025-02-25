Макрон надеется, что перемирие в войне возможно в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на возможность перемирия в войне РФ против Украины в ближайшие недели, но назвал его лишь предпосылкой для полноценных переговоров о мире.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

Ведущий спросил Макрона, разделяет ли он оценку президента США Дональда Трампа о возможности завершения войны в ближайшие недели.

"Я надеюсь. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и то, через, что проходит украинский народ последние три года и они только защищают свою территорию и суверенитет", – сказал он.

По мнению Макрона, приход президента Дональда Трампа меняет правила игры, способности США к сдерживанию дают возможность взаимодействия с Россией.

"Поэтому я думаю, это (перемирие) возможно в обозримом будущем", – сказал Макрон.

Однако у него есть определенные предостережения относительно быстрого примирения с Москвой.

"Меня беспокоит то, что мы должны двигаться быстро и нам нужно прекращение огня, которое можно оценить и проверить, а также полноценные переговоры".

Но, по словам Макрона, нужно быть осторожными, ведь в 2014 году также было договорено о прекращении огня с Россией, но каждый раз Россия его нарушала.

Поэтому, по его словам, перемирие нужно для того, чтобы посмотреть, насколько Россия предана своим обещаниям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров с американским визави Дональдом Трампом поднял вопрос потенциального размещения военного контингента в Украине.

Трамп ранее поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.