Bloomberg: Германия обсуждает создание фонда на 200 млрд евро для поддержки армии и Украины

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц начал переговоры с социал-демократами с целью скорейшего утверждения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg.

Представители христианских демократов Мерца и социал-демократов обсуждают способы обойти жесткие ограничения на государственные заимствования в Германии, чтобы высвободить ресурсы для устаревшей армии страны, сообщили источники на условиях анонимности

По их словам, они рассматривают возможность протолкнуть голосование за новый пакет, который будет вдвое больше одобренного три года назад, через парламент, чей срок полномочий завершается.

Мерц обещал увеличить инвестиции в немецкую армию для противодействия российской агрессии, но его планы столкнулись с проблемами после того, как ультраправые и левые обеспечили себе блокирующее меньшинство в следующем парламенте.

Имея менее двух третей мест, основные партии не имеют голосов для ослабления конституционных ограничений на государственные заимствования. Но они могут обойти эту проблему, протолкнув голосование до того, как новый парламент соберется на свое первое заседание 24 марта.

Одной из идей является создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине, говорят собеседники агентства. Другие варианты – расширить существующий фонд в размере 100 миллиардов евро или адаптировать так называемый долговой тормоз, чтобы он позволял дополнительные расходы на оборону.

Любой из этих вариантов требовал бы подавляющего большинства в две трети депутатов, что будет гораздо сложнее обеспечить в парламенте нового созыва.

"Сейчас существует блокирующее меньшинство на крайнем левом и крайнем правом флангах", – сказал Мерц журналистам в понедельник. Он добавил, что нижняя палата парламента "все еще способна принимать решения в любое время".

"Должны ли мы принимать решения – это то, что я буду обсуждать с партиями, которые все еще остаются в Бундестаге", – сказал Мерц.

Мерц и лидер СДПГ Ларс Клингбайль планируют провести телефонный разговор во вторник, чтобы обсудить поддержку Украины и оборонные расходы, и оба надеются прояснить как можно больше деталей в ближайшие дни, говорят источники.

Олаф Шольц, уходящий в отставку канцлер, также поднял вопрос о возможности созыва парламента на чрезвычайную сессию, заявив, что подобный шаг был предпринят в 1998 году, когда Германия должна была принять решение относительно войны в бывшей Югославии.

"Это редкое явление, когда парламент созывается снова – но это не было бы первым случаем, когда это произошло", – сказал Шольц.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "АдГ" получила лучший результат в истории.

Подробно о немецких выборах – в статье Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.