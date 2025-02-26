СМИ: встреча руководителей дипломатии ЕС и США в Вашингтоне отменена

Ожидаемая встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне была отменена.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Euronews, сообщил его корреспондент Хорхе Либорейро.

Каллас уже находится в столице США. Она встретится с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступит на двух различных мероприятиях.

Причины, по которым была отменена встреча Каллас и Рубио, пока не известны.

Ранее сообщалось, что Каллас планировала обсудить на встрече с Рубио роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.

Между тем лидеры ЕС в среду заслушали информацию от президента Франции Эмманюэля Макрона о его переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что во время встречи с Макроном 24 февраля Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.