В США говорят, что 27 февраля не будут говорить об Украине с россиянами в Стамбуле

Представители США в четверг, 27 февраля, встретятся с российскими визави в Стамбуле для обсуждения работы посольств, но вопрос Украины там не будет подниматься.

Об этом представитель Государственного департамента сказал в комментарии Reuters, сообщает "Европейская правда".

Переговоры между американскими и российскими представителями будут касаться работы дипломатических представительств, заявил представитель Госдепа.

"Чтобы внести ясность, на повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня", – добавил он.

Ранее в Москве заявили о запланированных на 27 февраля переговорах с США в турецком Стамбуле относительно работы дипломатических представительств обеих стран.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник правителя России Юрий Ушаков, США – госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров в Госдепе сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.