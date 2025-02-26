В РФ анонсировали переговоры с США в Стамбуле о работе посольств

В Москве заявили о запланированных на 27 февраля переговорах с США в турецком Стамбуле относительно работы дипломатических представительств обеих стран.

Об этом сообщает российское "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 27 февраля делегации России и США проведут новую встречу в Стамбуле по "устранению препятствий в работе дипломатических представительств" обеих стран.

"Думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", – сказал Лавров.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник правителя России Юрий Ушаков, США – госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров в Госдепе сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой Кремля может состояться "очень скоро".

В Кремле не исключили, что встреча Трампа с Путиным может пройти даже до конца февраля.