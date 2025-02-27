Bloomberg: план ЕС по поиску сотен миллиардов евро на оборону состоит из трех элементов

В рамках крупнейшей инициативы по безопасности в Европе со времен холодной войны ЕС планирует выделить сотни миллиардов евро дополнительного финансирования на оборону – и этот обсуждаемый план состоит из трех частей.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Новая архитектура безопасности начнет формироваться на экстренном заседании лидеров ЕС 6 марта. Затем 19 марта комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и глава дипломатии Кая Каллас представят новую оборонно-промышленную стратегию. К тому времени переговоры о расширении ресурсов блока продолжаются.

"В этот момент, который бывает раз в поколение, нам нужно "срочное мышление" и стратегический план перевооружения Европы", – заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, в Брюсселе на этой неделе после визита в Украину.

План финансирования обороны фон дер Ляйен, по данным агентства, будет состоять из трех элементов. Все они сложные, и неясно, в какой степени они будут реализованы, говорят источники агентства.

Первая часть призвана позволить государствам-членам больше тратить за счет ослабления фискальных правил. По словам некоторых чиновников, это может помочь мобилизовать не менее 160 миллиардов евро.

Переговоры сосредоточены на исключении расходов на оборону из расчетов дефицита. Детали необходимо согласовать, в частности, что считать оборонными расходами, как долго продлится это исключение и будет ли фактором достижения целевого показателя НАТО в 2%.

Вторая часть заключается в том, чтобы сделать возможным расходы на уровне ЕС с помощью нового общего инструмента. Эти деньги в основном будут использоваться для инвестирования в совместные проекты в таких сферах, как противовоздушная оборона, возможности для нанесения ударов на большие расстояния, ракеты, беспилотники и искусственный интеллект военного уровня.

Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС и страны-члены призывают к возможности совместных заимствований, но эта идея всегда вызывает споры и раскалывает Евросоюз.

Третья часть состоит из ослабления инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. Сейчас ему разрешено инвестировать только в товары двойного назначения. Изменение открыло бы путь к дополнительному финансированию и со стороны частных банков.

Кроме этих трех компонентов, фон дер Ляйен во время закрытых обсуждений выдвинула идею возможного перераспределения неизрасходованных средств ЕС, включая деньги, собранные для восстановления после пандемии коронавируса, говорят собеседники.

Напомним, 24 февраля Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине.

А немецкое издание Berliner Zeitung сообщало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.

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