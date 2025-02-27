МИД: Украина уже обсуждает распространение западной "миротворческой миссии" на небо и море

Украина уже ведет переговоры с западными партнерами о том, что будущий военный контингент, который будет следить за потенциальным "перемирием", также будет патрулировать воздушное и морское пространство.

Об этом на брифинге в четверг, 27 февраля, сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Тихий напомнил о заявлении главы МИД Андрея Сибиги, который поднял необходимость расширить дискуссию о западных контингентах в Украине до "разговора об обеспечении обеспечения безопасности воздуха и моря".

"Мы считаем, что если наши партнеры и союзники обсуждать возможную отправку этих контингентов для обеспечения долгосрочных мира и безопасности в Украине, то вполне возможно так же говорить о защите украинского неба, в частности патрулированием наших союзников и партнеров их самолетами", – добавил он.

Также спикер подчеркнул необходимость "усиленного присутствия в Черном море", поскольку Россия не отказывается от намерений нарушить свободу судоходства.

"Мы об этом с ними уже говорим на переговорах и считаем, что это серьезная тема, которая требует обсуждения", – отметил представитель МИД.

Он добавил, что параметры возможной "миротворческой миссии" в Украине могут быть обсуждены на встречах в ближайшее время, в частности саммите Европейского Союза 6 марта.

В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.