Швейцария упрощает трудоустройство украинских беженцев

Федеральный совет Швейцарии объявил о новых мерах, которые призваны упростить трудоустройство граждан Украины, бежавших от полномасштабной российской агрессии.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Швейцарские власти заявили, что хотят устранить необходимость для украинцев, которые нашли работу в стране, получать разрешение от властей соответствующего кантона – который в некоторых случаях также является платным.

Согласно решению Федерального совета Швейцарии, трудоустроенные люди со статусом защиты S (такой распространяется на всех украинских беженцев) также смогут в будущем менять место жительства, если это позволит им устроиться на работу в другом кантоне.

До сих пор швейцарские кантоны очень строго относились к тому, когда украинцы хотели сменить место жительства.

Кроме того, безработные со статусом защиты S теперь должны будут регистрироваться в государственных агентствах занятости Швейцарии и участвовать в мероприятиях по профессиональной интеграции или реинтеграции.

Дополнительно Федеральный совет хочет облегчить выход на рынок труда гражданам третьих стран, которые прошли обучение в Швейцарии, и начал консультации для изменения соответствующего законодательства.

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года и будет действовать как минимум до 2026-го. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

По последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.

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