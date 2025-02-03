Правительство Франции приняло бюджет в обход парламента, рискуя вотумом недоверия

Премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год в обход нижней палаты парламента, используя конституционную спецпроцедуру, которая позволяет инициировать вотум недоверия правительству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

В обращении к Национальной ассамблее Франции в понедельник, 3 февраля, Байру объявил, что воспользуется статьей 49.3 Конституции для принятия бюджета без голосования.

Это первый для его правительства случай применения этой спецпроцедуры, к которой премьер прибегнул из-за неспособности преодолеть разногласия в глубоко расколотом парламенте.

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В то же время статья 49.3 позволяет партиям вынести на голосование вотум недоверия правительству Франции – и именно по такому сценарию был отправлен в отставку предыдущий премьер Мишель Барнье.

Байру призвал депутатов не сбрасывать его правительство и окончательно принять бюджетный законопроект.

"Если вы примете это решение, поскольку оно в ваших руках, в течение 10 дней Франция будет иметь свой бюджет, что станет сигналом ответственности и стабильности для тех, кто больше всего обеспокоен, для тех, кто справедливо волнуется, для наших сограждан", – подчеркнул он.

Байру также принял законопроект о бюджете социального обеспечения на 2025 год, используя ту же конституционную спецпроцедуру, чтобы избежать голосования в парламенте.

Леворадикальная партия "Непокоренная Франция" уже заявила, что подаст вотум недоверия правительству Байру, который, вероятно, будет вынесен на голосование в среду, 5 февраля.

Но пока неизвестно, как проголосуют ультраправое "Нацобъединение" и социалисты, с которыми Байру долгое время пытался достичь компромисса. Без их голосов отправить правительство в отставку не удастся.

Неспособность Франции согласовать бюджет на 2025 год на фоне смены правительства отпугнула инвесторов и подорвала доверие бизнеса и населения.

Министр финансов Франции Эрик Ломбард ранее заверил, что правительство придерживается своей цели по сокращению дефицита бюджета до 5,4% ВВП в этом году. По итогам 2024 года, как прогнозируется, он достигнет 6%.