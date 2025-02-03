Рютте скептически оценивает существование НАТО без поддержки США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает, что Североатлантический Альянс сможет существовать без США и Европе нужно готовиться к такому сценарию.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе в понедельник, 3 февраля, пишет "Европейская правда".

По словам Рютте, "предположение, что НАТО можно управлять без США, по многим причинам является наивной мыслью", поскольку оборона Европейского континента без участия Штатов "не сработает".

"Прежде всего, потому, что сейчас речь идет не просто о (войне между. – Ред.) Украиной и Россией. Происходит геополитическая вещь. США это понимают, европейская часть НАТО это понимает. Китай, Северная Корея, Иран – все они связаны с Россией", – пояснил он.

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С другой стороны, отметил генсек, США также находятся под угрозой из-за ядерных испытаний Северной Кореи, которую могут усилить военные технологии, которые поставляют россияне.

"Итак, по многим причинам мы должны оставаться на связи. Я убежденный трансатлантист. Я абсолютно убежден, что лучшее, что может сделать Запад – это оставаться объединенным, и я знаю, что такое же мнение все еще преобладает в США, в частности в Белом доме", – подытожил Рютте.

Трамп ранее неоднократно угрожал вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.

Американский лидер считает, что члены Альянса должны обязаться тратить минимум 5% ВВП на оборону – хотя сами США не достигают этого показателя.