В Польше растет негативное отношение к украинцам, особенно среди молодежи

В Польше за последний год выросло количество граждан, которые негативно относятся к украинцам.

Таковы результаты исследования, проведенного социологической лабораторией ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского, опубликованного на "Европейской правде".

В течение последнего года количество поляков, которые негативно относятся к украинцам, выросло с 27% до 30%, а доля тех, кто хорошо – уменьшилась с 25% до 23%.

Однако наиболее тревожно выглядят возрастные изменения в отношении к украинцам.

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Если в группе людей среднего и старшего возраста, которым более 45 лет, положительное мнение об украинцах все еще преобладает над негативным, то среди молодежи наоборот: только 16% имеют хорошее отношение, а вот 37% – плохое.

"Если старшее поколение поляков, в частности из среды интеллигенции, до сих пор еще часто воспринимает украинский народ как родного брата или сестру, с которым вместе росли, потом ссорилось из-за его, как считается, плохих политических выборов, а теперь с ним живет как с соседом (которому во время бедствия или в случае нападения россиян надо помогать), то младшие поколения гораздо чаще воспринимают Украину как страну чужую", – объясняют в Центре Мерошевского.

Также чувствуется усталость поляков от присутствия большой, по меньшей мере полуторамиллионной украинской общины в Польше.

Количество сторонников политики ассимиляции украинцев в Польше выросло на 6 процентных пунктов, с 14% до 20% – то есть эта группа хочет, чтобы дети украинских беженцев фактически стали поляками.

При этом только 14% поляков желают, чтобы украинские беженцы остались в Польше.

Зато более половины респондентов хотела бы, чтобы они вернулись в Украину.

Исследование также показало рост количества противников предоставления Украине военной помощи.

Напомним, опубликованный в декабре 2024 года опрос показал, что большинство западноевропейцев считают, что союзники Украины делают недостаточно, как с точки зрения экономических санкций против Москвы, так и с точки зрения военной и другой помощи Киеву, чтобы предотвратить победу России в войне.

Этот опрос также показал, что готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время.