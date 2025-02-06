США разоблачили сеть нелегальных поставок иранской нефти в Китай

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против физических лиц и танкеров, которые способствовали нелегальным поставкам иранской нефти в Китай.

Об этом говорится в заявлении Минфина США от 6 февраля, сообщает "Европейская правда".

Ведомство подчеркнуло, что Иран ежегодно получает "миллиарды долларов" от продажи нефти для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и поддержки многочисленных террористических группировок, в частности ХАМАС и "Хезболлы".

"Для осуществления этих продаж и поставок нефти Генштаб Вооруженных Сил Ирана использует сети подставных компаний и брокеров, базирующихся за рубежом", – говорится в сообщении.

Реклама:

В рамках схемы, которую разоблачили США, Иран поставлял нефть в Китай от имени иранских вооруженных сил и через две подставные компании.

Под санкции попали физические лица в Китае, Индии и ОАЭ, а также несколько кораблей, которые транспортировали нефть. Санкции блокируют их доступ к любым активам в Америке и запрещают иностранную помощь со стороны США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Иран "сосредоточен на использовании своих нефтяных доходов для финансирования развития своей ядерной программы" и поддержки террористических марионеточных группировок в регионе.

"США обязуются агрессивно противодействовать любым попыткам Ирана получить финансирование для этой злонамеренной деятельности", – добавил Бессент.

Новые санкции были объявлены через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп решил возобновить кампанию "максимального давления" против Ирана.

Также Трамп заявил, что дал своим советникам указание уничтожить Иран, если тот убьет его.