Разведка Эстонии: Украина использовала перегруппировку войск РФ для наступления на Курскую область

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Россия, после небольшого "успеха" в наступлении на Донецкую область, начала реорганизацию своих сил.

Об этом сказал на брифинге в пятницу, 7 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам руководителя военной разведки Эстонии, Россия уменьшила количество обстрелов в течение последней недели, а это связано прежде всего с реорганизацией вооруженных сил РФ.

Он отметил, что после захвата Великой Новоселки и Курахово в Донецкой области Россия начала восстанавливать и пополнять свои подразделения в этом районе.

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Карта: DeepState

По словам Кивисельга, в течение недели направление наступления российских войск не изменилось – это по-прежнему район населенного пункта Покровск Донецкой области.

"Там россияне продолжили постепенное продвижение и за последние семь дней продвинулись на площади около десяти квадратных километров", – сказал он.

Кивисельг также считает возможным, что в ближайшие недели российская армия перебросит дополнительные подразделения к окраинам Покровска, чтобы отрезать пути снабжения города и таким образом полностью изолировать Покровск.

"Подытоживая, война на истощение продолжается, а наиболее значимым событием прошлой недели стал относительно большой высокоточный удар по целям в Украине 1 февраля, когда Россия применила как свои стратегические бомбардировщики, бомбардировщики дальнего действия и ракеты "Калибр" из Черноморского региона, так и баллистические и крылатые ракеты "Искандер" из Крыма и материковой части России", – сказал полковник.

В то же время, по словам Кивисельга, Украина также продолжает наносить успешные удары по ключевым объектам инфраструктуры на территории России.

"Главным образом, это было повреждение и уничтожение инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью, тем самым уменьшая денежные потоки Российской Федерации, которые в противном случае, безусловно, нашли бы свой путь для поддержки военной индустрии и агрессии в продолжении войны в Украине", – пояснил он.

В то же время в Курской области РФ также находится в процессе пополнения северокорейских подразделений, которые расположены там, что привело к снижению военной активности в регионе, рассказал эстонский военный.

"Со своей стороны, этим воспользовались украинские вооруженные силы, которые, по открытым источникам, вчера (6 февраля. – Ред.) провели успешные атаки в Курской области, захватив новые населенные пункты и районы, особенно в юго-восточном направлении от Суджи", – отметил он.

Карта: DeepState

Это, однако, не помешало российским войскам продолжить наступление на северных и центральных участках фронта, сказал Кивисельг.

"Силам Российской Федерации удалось удержать плацдарм к северу от города Купянск в населенном пункте Двуречная через реку Оскол, и не исключено, что они пытаются расширить его дальше в этом районе", – проинформировал он.

Карта: DeepState

По его словам, целью будет связать украинские силы, а в случае создания нескольких успешных плацдармов – еще и распылить украинские силы на этом направлении.

"Сейчас плацдарм над рекой Оскол не очень большой, около сотни человек, но тем не менее, Российской Федерации удается удерживать его относительно длительное время", – добавил эстонский полковник.

6 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что за время Курской операции, которая началась полгода назад на территории России, Силы обороны обезвредили почти 40 тысяч оккупантов, из них более 16 тысяч уничтожили, а также взяли в плен 909 военных.

В конце января Кивисельг заявил, что есть признаки того, что Северная Корея направит на помощь России еще военных до лета.

А начальник департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю заявил, что несмотря на большие потери, российские войска в Украине продолжают постепенно продвигаться вперед и сохраняют темп боя.