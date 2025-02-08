В Латвии говорят, что отключение от электросети России прошло без инцидентов

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что процесс отключения стран Балтии от российской энергосети прошел без инцидентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, после отключения стран Балтии от российской энергосети Силиня провела телефонные переговоры с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и комиссаром ЕС по вопросам энергетики и жилья Даном Йоргенсеном.

В ходе разговора речь шла о переходе Балтии на полную интеграцию с европейской энергосистемой.

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"Это самый большой и важный проект по обеспечению энергетической независимости и региональной безопасности за последние десятилетия. И мы сделали это на год раньше, чем планировалось", – подчеркнула латвийский премьер.

Силиня выразила удовлетворение тем, что процесс прошел без инцидентов, и поблагодарила операторов энергосистем стран Балтии и другие ответственные учреждения за их работу, благодаря которой переход стал возможным.

Следующие шаги будут связаны с модернизацией системы, расширением использования возобновляемых источников энергии и укреплением безопасности региона.

Премьер-министр Латвии отметила, что присоединение к европейской энергосети повысит энергетическую безопасность в регионе и обеспечит независимый и надежный контроль за частотой балтийской электросети.

Как известно, 8 февраля Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работали в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.