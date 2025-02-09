В Еврокомиссии заявили о необходимости независимости от энергоресурсов из РФ на 100%

Война в Украине показала, что европейские страны должны быть полностью независимыми от России в энергетическом секторе.

Об этом заявил Дан Йоргенсен, член Европейской комиссии, ответственный за энергетику и жилищное хозяйство, на пресс-конференции, посвященной защите критической энергетической инфраструктуры, которая состоялась в Вильнюсе в воскресенье, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Йоргенсен заявил, что синхронизация стран Балтии с Европой в воскресенье создает условия для снижения цен на электроэнергию в Европе.

"Синхронизация была успешно реализована на 10 месяцев – почти на год – раньше запланированного срока. Это было достигнуто благодаря упорной совместной работе и преданности делу", – отметил он.

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"Нет сомнений, что энергетическая политика – это также политика безопасности. К сожалению, сегодня мы находимся в ужасной ситуации в Европе, где Россия жестоко напала на Украину. Это влияет на всех нас. Прежде всего, это показывает, что мы должны быть независимыми. Мы должны быть на 100% независимыми от энергоресурсов из России и ее энергетических систем", – сказал Йоргенсен.

Член ЕК подчеркнул, что сегодня особенно важный день для всей Европы, а не только для трех балтийских стран.

"1,2 млрд евро – это большая сумма денег. Но они предназначены для важной цели для всех нас. Синхронизация поможет всему региону достичь большей интеграции энергетических систем. Это облегчит декарбонизацию, позволит стать более конкурентоспособными. Мы должны стремиться к снижению цен на электроэнергию, потому что это поможет не только нашей промышленности, но и нашим домохозяйствам", – пояснил Йоргенсен.

Всего в проект синхронизации в странах Балтии и Польше было инвестировано более 1,6 млрд евро, из которых около 1,2 млрд евро было выделено из фондов Европейского Союза.

В субботу Литва, Латвия и Эстония успешно отсоединились от российской энергосистемы (ОЭС/UPS), которая работала с советских времен, и начали работать в изолированном режиме, а в воскресенье, в 14:05, они подключились к западноевропейским электросетям.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал это "знаменательным днем „, а его предшественница на этом посту, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала это событие "победой свободы и европейского единства".

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность балтийских государств.