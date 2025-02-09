Советник Трампа о войне: европейцы должны взять на себя этот конфликт

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что тот планирует положить конец войне РФ против Украины, но все, что касается гарантий безопасности должно быть за европейцами.

Об этом он сказал телеканалу NBC News, сообщает "Европейская правда".

Волц не дал прямого ответа на вопрос о телефонном разговоре Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, но отметил, что на следующей неделе вопрос российско-украинской войны будут предметом разговоров американского руководства в Европе.

"На следующей неделе в Европе мы будем иметь нашего госсекретаря, главу Пентагона, вице-президента, спецпосланника по России и Украине, которые будут подробно говорить о том, как закончить эту войну", – сказал советник.

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Он добавил о необходимости посадить все стороны за стол переговоров.

"Российская экономика не чувствует себя хорошо. Он (Трамп) обещал новые налоги, тарифы, новые санкции... Нам нужны все стороны за столом... И это следовало из разговоров с президентом Си, с премьер-министром Моди, с лидерами Ближнего Востока. Все готовы помочь президенту Трампу с этой войной. Давайте посадим обе стороны за стол для переговоров", – заявил Волц.

По его словам, у Трампа готовы выставить все эти вопросы в обсуждениях на следующей неделе.

"В том числе речь идет о будущем нашей помощи Украине. Нам надо окупить расходы на военную помощь Украине через партнерство с украинцами относительно их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших", – заявил Волц.

Он также отметил необходимость того, чтобы европейцы взяли на себя гарантии безопасности для Украины после войны.

"Ключевой принцип здесь, что европейцы должны взять на себя этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец, а дальше с точки зрения гарантий безопасности, он точно будет за европейцами", – заявил Волц.

Как сообщалось, американское издание New York Post утверждает, что президент США Дональд Трамп признал свой телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе у Путина впервые подтвердили контакты с администрацией Трампа по Украине.