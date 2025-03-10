Трамп заявил, что США "почти" завершили паузу с предоставлением разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты "практически" закончили с приостановкой обмена разведданными с Украиной, и что он ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Заявление американского президента приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос СМИ на самолете Air Force One, в частности, будет ли он рассматривать возможность отмены приостановления предоставления разведывательной информации, Трамп сказал: "Мы уже почти это сделали. Мы уже почти это сделали".

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил в среду, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, оказывая давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он сотрудничал с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.

Во вторник американские чиновники встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии, в частности, для того, чтобы определить, готова ли Украина пойти на уступки России для прекращения войны.

Также над переговорами в Джидде зависла судьба соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых.

Трамп выразил оптимизм относительно переговоров. "Я верю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", – сказал он.

По словам Трампа, он считает, что Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Киева, должно содержать гарантии безопасности со стороны США.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали этого в той степени, в которой должны", – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что его администрация рассматривает различные варианты относительно тарифов на Россию и что чиновники его администрации не обеспокоены военными учениями с участием России, Китая и Ирана.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время в пятницу Трамп заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.

Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.