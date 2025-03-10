В Евросоюзе рассказали, сколько украинцев имеют временную защиту в странах ЕС

По состоянию на 31 января 2025 года статус временной защиты в Европейском Союзе имели почти 4,3 миллиона человек, которые бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 10 марта опубликовал Евростат.

За месяц с конца декабря 2024 года по конец января 2025-го общее количество людей из Украины с временной защитой в ЕС выросло более чем на 25,5 тысячи человек и составило 4,29 миллиона.

Больше всего владельцев статуса временной защиты из Украины сейчас находится в Германии (более 1,17 миллиона), Польше (993 тысячи) и Чехии (395 тысяч).

В пересчете на процент населения самый высокий показатель владельцев временной защиты наблюдался в Чехии (3,6%), Польше (2,7%) и Эстонии (2,6%). На уровне ЕС он составляет 0,95%.

По последним данным, граждане Украины составляли более 98,4% бенефициаров статуса временной защиты в ЕС.

Взрослые женщины составляли почти половину (44,8%) владельцев временной защиты в Евросоюзе, дети – почти 32%, а взрослые мужчины – менее четверти (23,4%) от общего количества.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

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