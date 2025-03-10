Трамп говорит, что у Путина "нет карт" на переговорах по Украине. Еще в пятницу они были

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у России "нет карт" на переговорах по Украине, хотя еще на прошлой неделе, по его версии, они были.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами, Трамп заявил, что нужно положить конец российско-украинской войне. При этом он сказал, что ни Украина, ни Россия "не имеют карт" для ведения переговоров.

"Знаете, я говорил, что у них (у Украины, – Ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт. Что вам нужно сделать – это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", – сказал глава Белого дома.

Кроме этого, он также надеется, что во время переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии на этой неделе удастся достичь "хорошего результата".

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии. Я считаю, что некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе", – сказал он.

Американский президент также уверен, что Украина подпишет с США соглашение об ископаемых. Трамп добавил, что США рассматривают возможность снятия паузы в предоставлении Украине разведывательных данных.

Напомним, еще 7 марта Трамп заявил, что он верит в желание Владимира Путина достичь "мира „ в Украине и сказал, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией.

"Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", – сказал тогда президент США.

В конце февраля он говорил, что Россия "имеет козыри „ в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку "захватила большую территорию".

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Уолц и посланник Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.