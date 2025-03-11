Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Россия "как можно быстрее" согласится на временное прекращение огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта.

Рубио отметил, что США передадут России предложение о 30-дневном всеобщем прекращении огня и объявили, что "теперь от них зависит, скажут ли они „да" или „нет".

"Я надеюсь, что они скажут "да". Если да, то я считаю, что мы достигли большого прогресса. Если же они скажут "нет", то мы, к сожалению, узнаем, что здесь является препятствием на пути к миру", – добавил он.

На уточнение, есть ли крайний срок принятия Россией этого предложения, Рубио сказал, что это должно произойти "как можно быстрее".

"Мы надеемся, что россияне скажут "да" как можно быстрее, чтобы мы дошли до второго этапа – не бесконечных разговоров, а реальных переговоров для прекращения этого конфликта, который является приемлемым для двух сторон, надежным и таким, что гарантирует стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – сказал госсекретарь.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Кроме того, стало известно, что США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.