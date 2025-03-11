Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский может вернуться в Белый дом после того, как состоялись переговоры в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал журналистам возле Белого дома 11 марта, сообщает "Европейская правда".

Трамп вспомнил о договоренности о полном прекращении огня, на которое согласилась Украина во время переговоров в саудовском городе Джидда, и выразил надежду, что "Россия согласится на это".

"Мы будем встречаться с ними (россиянами. – Ред.) сегодня и завтра и, надеюсь, сможем выйти на соглашение. Прекращение огня – очень важно. Если мы убедим россиян пойти на это, это будет замечательно. Если не сможем, то это будет продолжаться и дальше, и людей будут убивать", – сказал он.

На вопрос о том, означают ли слова Трампа, что Зеленского снова ждут в Белом доме, тот ответил: "Да, абсолютно".

11 марта представители Украины и США провели переговоры в Джидде, которые длились около восьми часов. Это первая официальная встреча украинских и американских чиновников после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

Напомним, по итогам встречи Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.