Ермак: детали прекращения огня начнут обсуждать на следующей неделе

Глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей о прекращении огня.

Об этом он сказал во время общения с прессой после переговоров с американской делегацией в городе Джидда, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, как будет отслеживаться прекращение огня, если оно таки будет введено, Ермак сказал, что обсуждение этих деталей начнутся на следующей неделе на техническом уровне.

"На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях", – сказал Ермак.

Глава Минобороны Рустем Умеров, который также был членом переговорной делегации в Джидде, сказал, что сейчас команды продолжают общаться на эту тему.

"Мы все эти вопросы обсуждали, рамочные вопросы договоренностей есть, поэтому в этом плане наши команды на операционном уровне продолжают общение. Контроль над ситуацией у нас будет", – отметил министр.

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что после переговоров в Джидде Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует идею 30-дневного перемирия, но указывает на Россию.