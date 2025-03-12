В Белом доме отказались говорить о гарантиях соблюдения Россией "перемирия"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась говорить о том, имеет ли администрация Дональда Трампа какой-то механизм принуждения на случай, если Россия нарушит предложенное США "прекращение огня".

Ее слова приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Ливитт, гарантии ненарушения Россией предложенного режима "прекращения огня" – это "большой гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы еще не дошли до этого".

"Текущее положение дел заключается в том, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был положен на стол вчера в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома также подтвердила, что посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе приедет в Москву, чтобы призвать Россию согласиться на "прекращение огня".

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

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