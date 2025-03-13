Рубио не видит проблем в контроле за соблюдением перемирия между Украиной и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае установления режима прекращения огня между Украиной и РФ контролировать его соблюдение будет просто.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с журналистами перед отъездом на встречу глав МИД стран G7, его цитирует пресс-служба Госдепа США.

По словам Рубио, "самое интересное" в современной войне – это то, что ее легко отслеживать, поскольку "на земле так много глаз".

"Трудно скрыть удары беспилотников, трудно скрыть ракетные удары, баллистические удары, артиллерийские удары. Поэтому мы считаем, что это то, что можно отслеживать", – отметил он.

Как добавил госсекретарь, если и Украина, и РФ согласятся на перемирие, "то нам придется определить, кому обе стороны доверяют присутствовать на земле, чтобы следить за перестрелками".

"Но это обычная практика, и я не думаю, что ее будет сложно организовать. Мы не вдавались в подробности, но, очевидно, необходимость наблюдения за прекращением огня очевидна для всех", – резюмировал он.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

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