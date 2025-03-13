Ереван подтвердил, что соглашение с Азербайджаном готово к подписанию

В Армении вслед за заявлениями азербайджанской стороны подтвердили, что текст мирного соглашения финализировали.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

В МИД Армении объявили, что сообщили азербайджанским коллегам о том, что Армения принимает предложения Азербайджана относительно двух пунктов проекта соглашения о нормализации отношений, которые до сих пор не были согласованы, и предлагает выдать совместное заявление о согласии по тексту проекта мирного соглашения и завершения переговоров по этому поводу.

"Однако официальный Баку решил сделать одностороннее заявление", – отметили в МИД.

"Мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начинать консультации с Республикой Азербайджан относительно даты и места подписания соглашения", – добавили в заявлении Армении.

Заявление Еревана появилось после объявления главы МИД Азербайджана о том, что стороны завершили переговоры по тексту мирного соглашения.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что видит "все предпосылки" для мира с Азербайджаном.