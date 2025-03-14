Эстония наложила ограничения на россиян, с которых ЕС снял санкции под давлением Венгрии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна объявил, что Таллинн ввел национальные санкции против четырех граждан России, которых исключили из санкционного списка ЕС по настоянию Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Тсахкны, на фоне обсуждений в Евросоюзе продолжения санкций эстонское правительство "в качестве превентивной меры" ввело собственные санкции против всех лиц, которые были в списке.

"Я решил ввести национальные санкции против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой в ответ на их исключение из санкционного списка ЕС", – объявил глава МИД Эстонии.

Напомним, речь идет о сестре российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмене Вячеславе Моше Канторе, а также министре спорта РФ Михаиле Дегтяреве.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Ранее источник "ЕП" сообщил, что послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

Непродление санкций могло бы фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь могла идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС.