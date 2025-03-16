Трамп опроверг заявления о долгом ожидании Уиткоффа на встречу с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф не ждал встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве несколько часов, как об этом сообщали СМИ.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Комментируя такие заявления, Трамп заявил, что "фейковые новости как всегда взялись за дело".

Он рассказал, что накануне прочитал в медиа, что Путин "заставил моего высокопоставленного посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле ожидания не было вообще".

"Другие встречи с другими представителями России состоялись, и, очевидно, они заняли определенное время, но были очень продуктивными", – отметил Трамп.

По его словам, эти встречи были "очень продуктивными" и дали "очень хорошие" сигналы.

"Подытоживая: не было ни одного девятичасового ожидания или любого ожидания вообще! Единственная причина, почему они придумали эту историю – это попытаться унизить, потому что они больные дегенераты, которые должны уже начать правильно сообщать новости", – добавил Трамп.

Отметим, издание Sky News написало, что Уиткофф не был сразу принят в Кремле во время его недавнего визита. Медиа утверждало, что Путин в это время был занят разговором с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

13 марта в Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.

Вскоре после этого Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".