Венгрия ограничила цены на десятки товаров на фоне инфляции

В Венгрии 17 марта вступил в силу контроль над ценами на продукты питания, введенный премьер-министром Виктором Орбаном после роста инфляции до крупнейшего в ЕС уровня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

На фоне роста инфляции и неопределенных перспектив восстановления экономики Орбан ввел ограничения наценок на 30 групп продуктов питания, чтобы удержать цены под контролем.

"Если правительство увидит, что розничные сети не соблюдают правила, мы распространим их на все категории продуктов питания! Правительство также готово восстановить регулируемые цены в крайнем случае", – заявили в Министерстве экономики Венгрии.

Инфляция в Венгрии в январе составила 5,7% в годовом измерении, что является самым высоким показателем среди стран Европейского Союза и более чем вдвое превышает средний показатель в ЕС (2,8%).

Венгерская розничная группа OKSZ заявляет, что последние меры могут снизить продовольственную инфляцию на один-два процентных пункта при условии, если дальнейшего роста цен в цепочке поставок не будет.

Орбан с прошлого года пытается справиться с экономическими трудностями в Венгрии. По оценкам Еврокомиссии, в 2025 году экономика страны вырастет лишь на 1,8% против 3,4%, заложенных в бюджете.

Это происходит на фоне падения популярности его партии "Фидес" и роста оппозиционного движения "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.