СМИ: Каллас против назначения посланника ЕС на "мирных переговорах" по Украине

Высокая представительница Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отвергла идею назначения специального посланника для представления ЕС на "мирных переговорах" по Украине.

Такое порталу Politico сообщили два дипломата ЕС на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По информации Politico, Каллас во время закрытой встречи лидеров ЕС в Брюсселе заявила, что отношения с Киевом относятся к ее компетенции, и назначение отдельного посла, по ее словам, не было бы полезным.

Ранее во время дискуссии премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал предложение Финляндии создать специального посланника ЕС и переговорную группу, чтобы усилить влияние ЕС на "мирные переговоры" по Украине.

В Киеве ранее сказали, что европейским странам следует быстро определить лицо "уровня лидера", которое бы представляло Европу в потенциальных переговорах о завершении российско-украинской войны.

Эту идею также поддержали несколько европейских лидеров, в частности президент Финляндии Александер Стубб, отметив, что Европе нужно назначить "специального посланника" для участия в переговорах о "мире" в Украине.

В то же время посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что назначение отдельного представителя ЕС для проведения "мирных переговоров" вряд ли является необходимым.