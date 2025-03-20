Саммит ЕС постановил "решительно усилить" обороноспособность за следующие пять лет

Европейский союз в течение следующих пяти лет должен ускорить работу по усилению собственной обороноспособности.

Об этом говорится в выводах Европейского совета, утвержденных 20 марта всеми 27 государствами-членами ЕС, текст которых есть в распоряжении "Европейской правды".

За пять лет Евросоюз должен решительно усилить обороноспособность, говорится в документе.

"На основе своих выводов от 6 марта 2025 года и в свете "Белой книги" о будущем европейской обороны от 19 марта 2025 года Европейский Совет призывает ускорить работу по всем направлениям с целью решительного усиления оборонной готовности Европы в течение следующих пяти лет. Он предлагает Совету и созаконодателям быстро продвинуть работу над недавними предложениями Комиссии", – говорится в тексте выводов.

Также Евросовет призывает "продолжить работу над соответствующими вариантами финансирования".

"Более сильный и более дееспособный Европейский Союз... сделает положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность, и является дополнением к НАТО, что остается для государств, которые являются его членами, основой их коллективной обороны", – говорится в решении саммита ЕС.

Европейский Совет обратился к Еврокомиссии и высокой представительнице ЕС по иностранным делам Каи Калас с призывом "регулярно отчитываться о прогрессе, достигнутом в выполнении ее выводов в сфере обороны".

Лидеры ЕС решили вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании.

Напомним, что следующее очередное заседание Европейского Совета запланировано на 26-27 июня 2025 года.

Как сообщалось, "Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

В начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 млрд евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.