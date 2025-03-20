СМИ: Италия, Франция и Словакия настояли на более мягкой версии плана Каллас по помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила новый вариант предложения об увеличении военной помощи Украине, но он не облегчил достижение консенсуса среди государств Евросоюза.

Об этом стало известно Politico от европейских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

В последнем проекте говорится о том, что поддержка будет предоставляться Украине "на добровольных началах" – это формулировка, на которой настаивали Франция, Италия и Словакия, по словам трех дипломатов.

Основной спор идет вокруг денег, которые страны должны будут выделить. Дипломаты из многих стран уже давно жалуются на то, что Каллас вынесла это предложение на рассмотрение без консультаций и без согласования с предложениями Европейской комиссии по Украине, которые являются частью пакета RearArm Europe, представленного в среду.

Предложение предусматривает создание коалиции стран, готовых выделить Украине до 40 млрд евро военной помощи в этом году, поскольку Венгрия наложила вето на предыдущее предложение, и поэтому среди 27 стран ЕС нет консенсуса.

Но даже в новом виде, во время встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, Словакия заявила, что она не заинтересована, сообщили три дипломата.

Перед саммитом ЕС Кая Каллас заявила, что считает "реалистичным планом" сначала договориться о 5 млрд евро на боеприпасы для Украины в рамках ее более широкой инициативы на сумму до 40 млрд евро.

После встречи в понедельник министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что ее предложение имеет "широкую политическую поддержку", и сейчас обсуждаются детали.

Однако Италия и Испания четко дали понять, что пока не готовы поддержать это предложение.