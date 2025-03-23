Трамп заявил, что усилия по сдерживанию российско-украинской войны "несколько под контролем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию российско-украинской войны от эскалации "в определенной степени" под контролем.

Об этом он сказал в интервью основателю спортивного сайта Outkick Клею Трэвису на борту президентского самолета, передает "Европейская правда".

Трамп снова сослался на свои хорошие отношения с Путиным.

"Итак, я знаю его очень хорошо. Удивительно, что мы не попали ни в одну серьезную схватку из-за мистификации "Россия, Россия, Россия", – заявил он.

"Он никуда не вторгался, когда я был президентом", – сказал Трамп, отметив, что российские военные действия в Грузии и Крыму произошли при президентстве Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, соответственно, а вторжение в Украину произошло во время пребывания у власти президента Джо Байдена.

"Я не думаю, что есть кто-то в мире, кто остановит (Путина), кроме меня, и я думаю, что я смогу его остановить", – сказал он.

"У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Они теряют 2 500 молодых людей каждую неделю, и они русские, и они украинцы", – заявил Трамп, отметив, что ему удалось достичь определенного контроля над эскалацией войны.

Напомним, специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал о своем недавнем визите к главе Кремля Владимиру Путину, во время которого тот подарил ему портрет Дональда Трампа.

Напомним, 14 марта Уиткофф был в России и имел встречу с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В тогда Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

После того, 18 марта, Трамп пообщался с главой Кремля. Во время разговора они обсудить прекращение войны в Украине.

Уже на следующий день Виткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.