В ЕС отреагировали на заявление Виткоффа о "референдумах", которые проводила РФ

В Европейской комиссии отмечают непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркивают, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированными.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге 24 марта в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-секретарь ЕС подчеркнула, что Европейский Союз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и назвала "референдумы" РФ на оккупированных территориях Украины полной фальсификацией.

"Позвольте мне напомнить заключение Европейского совета от 21 марта, где он подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявила Хиппер, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние скандальные заявления спецпосланника президента США Стивена Виткоффа в интервью Такеру Карлсону.

"Последний пункт относительно этих референдумов – они были полной фальсификацией и под дулом пистолета", – добавила она.

"Что касается дискуссии о мирных переговорах, то наша позиция очень четкая, и я хотела бы еще раз подчеркнуть два основных момента. Во-первых, позиция ЕС относительно мира заключается в том, что именно Украина должна определять их фактические условия. Во-вторых... ничего об Украине без Украины", – напомнила пресс-секретарь ЕС.

"Также, учитывая непрерывные атаки РФ, это показывает, что России нельзя доверять. Мы видели ее атаки на выходных, в том числе удар по Киеву, где погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок", – сказала Хиппер, и добавила, что „РФ должна продемонстрировать настоящую политическую волю к прекращению своей незаконной агрессии".

"Наша поддержка очень сильна, как мы показали на разных фронтах: военная, финансовая, гуманитарная поддержка, санкции, 16 санкционных пакетов, 17-й пакет санкций (готовящийся – ред.), а также план военной поддержки. Мы должны поддерживать Украину сейчас больше, чем когда-либо, и это то, что мы будем делать", – подытожила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, что недавно специальный посланник американского президента Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

Также Уиткофф рассказал о своем визите к главе Кремля Путину, который подарил ему "прекрасный портрет президента Трампа".