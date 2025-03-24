Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% для всех стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 25-процентные пошлины против любой страны, которая покупает нефть и газ у Венесуэлы.

Об этом глава Белого дома написал 24 марта в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США заявил, что любая страна, которая покупает нефть или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам "25-процентный тариф на любую торговлю с нашей страной".

"Все документы будут подписаны и зарегистрированы, а пошлина вступит в силу 2 апреля 2025 года, в ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ АМЕРИКИ", – написал Трамп в понедельник.

Потенциальный шаг Трампа особенно повлияет на Китай, который является основным покупателем нефти у южноамериканской страны. Венесуэла также является важным поставщиком нефти в США, информирует Bloomberg.

Экспорт венесуэльской нефти вырос до пятилетнего максимума в феврале, прежде чем администрация Трампа заявила, что заставляет Chevron Corporation свернуть свою деятельность в стране до 3 апреля.

Комментарий Трампа последовал за попытками Chevron получить больше времени для завершения операций с венесуэльской государственной компанией Petroleos de Venezuela SA.

В начале марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, импортируемые со всего мира в США.

В ответ на это Европейская комиссия 12 марта заявила, что введет тарифы на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон.

Когда на следующий день Трамп пригрозил наложить 200-процентные пошлины на все "вина, шампанское и алкогольные продукты" из Франции и других стран ЕС, Еврокомиссия отложила контрмеры до середины апреля.