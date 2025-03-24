Президент США допустил ослабление тарифов "многим странам"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может освободить некоторые страны от действия взаимных тарифов, если посчитает нужным.
Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует телеканал CNN.
Объявляя об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов от Hyundai, Трамп заявил, что "может дать многим странам послабление" от взаимных тарифов.
"Мы можем быть даже лучше", – добавил он.
Президент США не уточнил, какие страны могут быть освобождены от тарифов или что будет критерием для определенных стран для получения исключений.
В течение последних нескольких недель Трамп говорил, что его тарифы не будут допускать исключений.
Администрация США планирует 2 апреля – день, окрещенный ею "Днем освобождения Америки" – объявить ряд решений относительно взаимных тарифов, то есть мер в отношении импорта товаров из ряда других стран.
Ранее в понедельник Трамп объявил о 25%-ных пошлинах для любой страны, которая будет покупать венесуэльскую нефть, начиная со 2 апреля.