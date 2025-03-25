Рейтинг одобрения ЕС его жителями на фоне внешних угроз достиг исторического рекорда

Почти три четверти граждан ЕС считают, что их страна только выиграла от членства в сообществе – это рекордный показатель.

Об этом свидетельствует зимнего исследования "Евробарометр", проведенного для Европарламента, сообщает "Европейская правда".

74% опрошенных считают, что их страна выиграла от членства в ЕС. Это самый высокий результат, когда-либо зафиксированный в опросах "Евробарометр" по этому вопросу с момента, когда его впервые поставили в 1983 году.

Учитывая нынешний контекст, респонденты называют вклад ЕС в поддержание мира и укрепление безопасности (35%) как основную причину, почему членство в ЕС считается полезным.

66% граждан ЕС хотят, чтобы ЕС играл более важную роль в защите от глобальных кризисов и рисков безопасности. Это мнение особенно сильно среди более молодых респондентов. На национальном уровне результаты по усилению роли ЕС варьируются от 87% в Швеции до 47% в Румынии и 44% в Польше.

"Две трети европейцев хотят, чтобы ЕС играл большую роль в их защите. Это четкий призыв к действиям, на который мы ответим. Европа должна быть сильнее, чтобы наши граждане чувствовали себя в большей безопасности. Европа должна сделать шаг вперед сегодня, иначе она рискует быть преступившей завтра", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Кроме того, среди граждан ЕС существует широкое согласие относительно того, что государства-члены ЕС должны быть более сплоченными, чтобы противостоять текущим глобальным вызовам (89%), и что Европейский Союз нуждается в большем количестве средств для решения будущих проблем (76%).

Как сообщалось, более половины европейцев из восьми крупнейших государств Европейского Союза, а также из Дании считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы"

Советуем также ознакомиться со статьей ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые инициативы по безопасности.