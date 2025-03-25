США пообещали России помочь с экспортом сельхозпродукции

По итогам встречи в Саудовской Аравии 24 марта Соединенные Штаты решили помочь России с доступом ее сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Такой пассаж содержится в заявлении Белого дома по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений"

Также в Вашингтоне говорят, что стремятся снизить для России "расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций".

Отметим, что Россия с 2022 года утверждает, якобы западные санкции вредят экспорту ее продовольствия и подрывают глобальную продовольственную безопасность – несмотря на то, что для них вводились многочисленные исключения.

В то же время Европейский Союз планирует полностью ограничить импорт российской сельхозпродукции, но объясняет это необходимостью защиты местного производителя.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России также договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.