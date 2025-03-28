Швеция выделит более 7 млн евро на коалиции дронов и разминирование для Украины

Правительство Швеции поручило Вооруженным силам осуществить выплаты коалициям сил и средств в сферах разминирования и беспилотных летательных аппаратов в рамках формата "Рамштайн".

Об этом говорится в сообщении шведского правительства, передает "Европейская правда".

Эта поддержка в размере 80 млн шведских крон (7,2 млн евро) является частью 18-го пакета военной помощи Украине.

Правительство Швеции неоднократно поручало Вооруженным силам Швеции оказывать поддержку коалициям сил и средств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Теперь Вооруженные силы получат аналогичную задачу и предоставят 40 млн шведских крон (3,6 млн евро) на поддержку Коалиции по разминированию и столько же на поддержку Коалиции по использованию беспилотников.

"Эта поддержка гарантирует, что Украина сможет развивать свою технологию беспилотников и способность разминирования. Это поможет украинской армии и украинскому обществу", – сказал министр обороны Пол Йонсон.

24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

В июле 2024-го страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.