Германия выделила более 7 млн евро на ремонт энергоинфраструктуры Украины

Федеральное министерство экономики, торговли и защиты климата Германии объявило о выделении еще 7,27 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минэкономики Германии.

Средства поступят в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества, к которому с 2022 года также присоединились многочисленные другие международные доноры.

"Российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины не прекращаются. Эти атаки наносят сильный удар по народу Украины. Германия реагирует на эту чрезвычайную ситуацию, возобновляя свой вклад в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества. Мы твердо стоим рядом с нашими украинскими партнерами в эти смутные времена", – заявил Роберт Хабек, министр экономики, который вскоре покинет пост.

Украина финансирует запчасти и оборудование для разрушенной энергетической инфраструктуры из Фонда энергетической поддержки.

С помощью внешнего закупочного агентства Энергетическое сообщество проводит тендеры на закупку товаров и контролирует использование средств. Это позволяет украинским энергетическим компаниям восстанавливать разрушенную сетевую инфраструктуру и электростанции.

Немецкие взносы также направлены на постоянное усиление устойчивости украинской энергетической системы. С этой целью часть средств направляется на проекты "зеленого" энергетического перехода, которые закладывают основы для дальнейшего расширения децентрализованной составляющей украинской энергосистемы.

На этой неделе стало известно, что Норвегия выделяет дополнительно 1 миллиард норвежских крон (почти 90 млн евро) на финансирование импорта газа в Украину, чтобы обеспечить адекватное газоснабжение для населения, бизнеса и промышленности страны.

Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов) в пятницу, 14 марта – после выхода из фонда США.