Рубио считает, что пока рано для переговоров высокого уровня между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перед переговорами высокого уровня между Россией и США нужно достичь прогресса на техническом уровне.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на пути в Мьянму, его цитирует Госдеп, передает "Европейская правда".

Рубио отвечал на вопрос о возможности отойти от технического уровня в сторону переговоров высокого уровня.

"Ну, я думаю, что на этом этапе нужно достичь большего прогресса на техническом уровне, но посмотрим. Мы проанализируем это", – сказал он.

По словам госсекретаря, он хочет пообщаться с командой переговорщиков, которые участвовали в разговорах в Саудовской Аравии.

"Мне нужно услышать от них непосредственно немного больше о том, как все прошло, а потом мы это представим. Мы встретимся с командой и представим это президенту, а затем решим, какими будут наши следующие шаги", – сказал Рубио.

Он также заявил, что США будут пытаться "достичь мира столько, сколько потребуется".

"Это не означает, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет достигнуто за неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и от украинцев. Это также зависит от наших европейских партнеров, которые имеют санкции, которые, я считаю, должны быть учтены в любой окончательной сделке", – заявил Рубио.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечении безопасности судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Однако после этого Россия выполнила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

В Еврокомиссии заявили, что прекращение российской агрессии против Украины и вывод оккупационных войск является одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций ЕС против РФ.