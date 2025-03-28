Вэнс: США пока не будут увеличивать военное присутствие в Гренландии

Соединенные Штаты планируют больше инвестировать в укрепление безопасности в регионе вокруг Гренландии, но планов увеличить военное присутствие на острове пока нет.

Об этом заявил во время визита в Гренландию 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает "Европейская правда".

Вэнс на вопрос, планируется ли расширение военного присутствия США в Гренландии в ближайшее время, ответил отрицательно.

"Но есть ли общие цели, которых мы хотим достичь, и которые, безусловно, потребуют от нас инвестирования больших ресурсов, инвестирования в дополнительные военные ледоколы, инвестирования в дополнительные военно-морские корабли, которые будут иметь большее присутствие в Гренландии? Безусловно", – перечислил он.

По словам вице-президента США, такие действия США необходимы из-за "расширения зоны безопасности и интересов России и Китая в области безопасности".

"Они делают то, что, по их мнению, отвечает их интересам. Соединенные Штаты должны делать то, что, насколько я знаю, в наших интересах, а именно: гарантировать безопасность Гренландии", – отметил Вэнс.

Он пообещал, что США "придется делать больше, чтобы противостоять некоторым странам, с которыми, как мы знаем, мы можем соперничать".

Напомним, в пятницу в Гренландию прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс.

Сначала планировалось, что в Гренландию прибудет только Уша Вэнс, а ее визит будет носить культурно-просветительский характер. Но из-за существенной критики со стороны как Дании, так и гренландской власти вице-президент США решил присоединиться ко второй леди, а визит изменили, чтобы сосредоточиться на вопросах национальной безопасности.

Недавно американский президент также усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

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