Британский генерал: если Украина потеряет поддержку США, ситуация не будет безнадежной

Британский генерал, экс-командующий НАТО Ричард Ширрефф считает, что Европе больше не следует рассчитывать на США как на союзника для урегулирования войны в Украине, но потерю поддержки США он не называет критической.

Об этом он сказал в интервью Times Radio, пишет "Европейская правда".

Ширрефф заявил, что "мы никоим образом не можем рассчитывать на Америку как на союзника", когда речь идет об Украине. Но он настоял на том, что даже без поддержки США ситуация в Украине не является безнадежной из-за истощения военного потенциала России.

Генерал отметил, что Россия "очень, очень ограничена" в военной технике и прибегает к использованию "гражданских фургонов, багги для гольфа и даже ослов" для ведения войны.

"А если принять во внимание российскую экономику... есть много тех, кто говорит, что российская экономика похожа на дырявый корабль, который держится на плаву только благодаря отчаянным мерам. Если мы сможем дать Украине достаточно, чтобы она выжила и не содрогнулась, то Россия в конце концов содрогнется", – сказал он.

Генерал также убежден, что огонь прекратится только тогда, когда "Россия будет вынуждена к этому прибегнуть".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, между тем, не считает, что США при администрации Дональда Трампа прекратят поддержку Украины.

По данным СМИ, Трамп в понедельник обсудит возможное приостановление или полную отмену военной помощи Украине, включая вооружение, оплаченное еще администрацией Байдена.