США могут смягчить тарифы в отношении Мексики и Канады на следующий день после введения

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что администрация Трампа может объявить о снижении тарифов на мексиканские и канадские товары уже в среду.

Об этом он сказал во вторник в интервью Fox Business, пишет "Европейская правда".

Министр сказал, что "и мексиканцы, и канадцы" весь день говорили с ним по телефону, пытаясь показать, что они "будут работать лучше".

"Президент слушает, потому что вы знаете, что он очень, очень справедливый и очень умный... Поэтому я думаю, что он договорится с ними – это не будет пауза, ничего подобного, но я думаю, что он выяснит: вы делаете больше, и я пойду вам навстречу, и мы, вероятно, объявим об этом завтра", – заявил министр.

Лутник не сказал прямо, какие действия президент Дональд Трамп рассматривает после введения всеобъемлющих тарифов на товары из Канады и Мексики.

Министр также отверг мысль о том, что тарифы будут полностью отменены, вместо этого указав на торговый пакт между США, Мексикой и Канадой, заключенный во время первого срока Трампа.

"Если вы живете по этим правилам, то президент рассматривает возможность предоставления вам послаблений. Если вы не жили по этим правилам, что ж, тогда вам придется платить пошлины", – заявил он.

Комментарии Лутника стали первым публичным сигналом от команды Трампа с момента введения пошлин о том, что президент, возможно, колеблется относительно своего решения.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ глава правительства Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

А канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

Мексика также заявила, что ответит Соединенным Штатам на тарифы.