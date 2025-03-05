В правительстве Германии якобы изучают рычаги, которые есть у него, чтобы предотвратить введение в эксплуатацию "Северных потоков", что может якобы произойти в результате договоренностей между Россией и США в контексте мирного урегулирования в Украине.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, сообщает "Европейская правда".

По словам источников издания в немецких правительственных кругах, слухи о соглашении между США и Россией по поставкам газа в Европу ходят уже давно. Они говорят, что это "реалистичный сценарий", поэтому сейчас Германия "интенсивно изучает, какими рычагами она располагает, чтобы предотвратить возвращение Nord Stream 2".

Как выяснили издания Bild и Financial Times, между представителями России и США уже несколько недель продолжаются тайные переговоры о якобы потенциальной покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода через Балтийское море.

Несколько независимых источников подтвердили Bild в последние недели, что бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл участвовал в таких тайных переговорах. Издание обратилось по этому поводу к Гренеллу в феврале, на что он ответил: "Давайте, публикуйте, что я причастен к этой дикой истории".

Гренелл оскорбил репортера как "слабоумного" (crackpot). Теперь Гренелл утверждает, что издание никогда не обращалось к нему по этому поводу и называет публикацию "фейковой новостью".

Родерих Кизеветтер, эксперт по иностранным делам партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии, прокомментировал, что "продажа российского газа под маркой США символически укрепила бы духовную связь между Трампом и его сторонниками MAGA и кремлевской системой".

"Nord Stream никогда не может быть частью мира и не будет способствовать мирным переговорам, скорее наоборот", – заявил Кизеветтер.

После полномасштабного вторжения России в Украину три из четырех труб "Северного потока" были разрушены в результате диверсионной атаки. Эксперты считают, что их ремонт будет стоить более полумиллиарда евро.

Министр экономики Германии Роберт Габек по этому поводу отметил, что независимость от российского газа "имеет стратегическое значение для немецкого правительства с точки зрения политики безопасности".

Рене Домке, член комитета по расследованию в отношении "Северного потока" в Мекленбурге-Передней Померании от Свободной демократической партии заявил, что это "история из абсурда", поскольку сначала был создан фонд специально для того, чтобы обойти санкции США, "а теперь американцы хотят завладеть трубопроводом".

Напомним, издание FT сообщило, что бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, лично знакомый с Владимиром Путиным, предложил США перезапустить "Северный поток-2" при их участии.

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект восстановления Nord Stream не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.