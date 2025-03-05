Турция планирует построить стену на границе с Грецией, чтобы остановить мигрантов

Турция планирует построить 8,5-километровую стену на своей западной границе с Грецией, чтобы предотвратить проникновение мигрантов в страны-члены ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В прошлом Турция уже возводила стены на границе с Ираном и Сирией.

"В этом году мы впервые примем меры физической безопасности на нашей западной границе", – сказал журналистам Юнус Сезер, губернатор города Эдирне на северо-западе Турции.

По его словам, первоначально планируется построить 8,5-километровую стену, но она может быть расширена.

"Мы начнем с границы с Грецией, а затем продолжим в ближайший период в зависимости от ситуации", – добавил он.

Турция имеет 200-километровую общую границу с Грецией. В 2012 году Греция построила два заграждения из колючей проволоки высотой три метра вдоль 11 километров границы с Турцией, которая ранее была заминирована.

Позже премьер-министр Кириакос Мицотакис пообещал к 2026 году протянуть его более чем на 100 километров.

Западное побережье Турции является отправной точкой для мигрантов, стремящихся попасть на греческие острова.

В 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.

Также стоит отметить, что благотворительные организации и правозащитные группы мигрантов неоднократно обвиняли греческую береговую охрану и полицию в том, что они незаконно препятствуют мигрантам в поиске убежища, тайно возвращая их в турецкие воды.