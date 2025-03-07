Президент Евросовета о Венгрии: изолированная страна не создает разделения

Не поддержав выводы саммита ЕС по безопасности об Украине 6 марта, Венгрия изолировала себя от общеевропейского консенсуса, и противопоставила себя другим 26 государствам ЕС.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после внеочередного саммита Евросовета 6 марта, передает корреспондент "Европейской правды".

Кошта отметил, что Венгрия отныне является изолированным государством, которое не может разделить Евросоюз: другие 26 стран ЕС продолжают поддерживать Украину.

"Мы все хотим мира. Разница в том, что 26 стран считают, что путь к миру – это укрепление способности защищать Украину. Венгрия изолировала себя от этого консенсуса, она одинока", – подчеркнул Кошта.

"Изолированная страна не создает разделения", – добавил он.

По его словам, "26 стран (Евросоюза) остаются объединенными общей позицией, и будут продолжать поддерживать Украину, как мы это делаем с 24 февраля 2022 года".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.