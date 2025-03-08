В Литве предлагают ввести всеобщий налог на оборону

Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Гедримас Эглинскас считает, что устойчивое финансирование потребностей обороны можно было бы обеспечить, введя общий налог на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Политик обещает обсудить этот вопрос с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.

"Я бы сказал, что должен быть один сильный налог на оборону, который платили бы все граждане, от студентов до пенсионеров и компаний", – заявил Эглинскас журналистам в пятницу.

"Приемлемо ли это с политической точки зрения? Я не уверен, возможно, и нет, но посмотрим, что по этому поводу думает коалиция, премьер-министр и Сейм в целом", – сказал он.

Эглинскас, член фракции демократического союза "Во имя Литвы", отметил, что пока не рассматривал в деталях, какой конкретно вид может иметь общий налог на оборону, но подчеркивает, что необходима четкая стратегия устойчивого финансирования обороны, которая не ограничивалась бы займами.

"Есть способы, это может зависеть от размера дохода, но это технические вопросы. Суть в самом принципе: говорим ли мы, что все граждане должны делать свой вклад в финансирование обороны, чтобы защитить нашу свободу? Я думаю, что да", – подчеркнул Эглинскас.

Напомним, ранее литовская разведка предупредила, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

После этого премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что не нужно пугать общественность. По его словам, текущее планирование, утвержденное Государственным советом по обороне, является достаточным для реагирования на угрозы, которые озвучила литовская разведка.