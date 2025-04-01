В МИД Украины сообщили дополнительные детали ДТП в Австрии, в котором погибли украинцы

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинских граждан в смертельном ДТП в Австрии и сообщили, что консул уже помогает остальным пострадавшим.

Как пишет "Европейская правда", комментарий пресс-службы приводит "Интерфакс-Украина".

В МИД Украины подтвердили информацию, ранее опубликованную австрийскими СМИ, о гибели четырех украинцев в смертельном ДТП возле Шайблингкирхена, добавив, что авария произошла около 7 утра.

"Микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. Консул Украины сразу прибыл на место происшествия. По данным полиции, погибли четверо граждан Украины (1960, 1963, 1970, 1971 г.р.), еще четыре человека получили тяжелые травмы", – сообщили в пресс-службе МИД.

В грузовике были двое граждан Испании, они также травмированы.

"Консул Украины находится на месте происшествия, оказывая помощь украинским гражданам, и работает с причастными органами", – отметили в пресс-службе МИД.

В полиции сообщили, что микроавтобус с гражданами Украины и грузовик столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли четыре человека и шестеро пострадали. Некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому их пришлось освобождать с помощью специального оборудования.