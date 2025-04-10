СМИ: Турция начала переговоры с Израилем по ситуации в Сирии

Турецкие и израильские официальные лица начали в среду переговоры, направленные на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии, где военнослужащие обеих стран проводят свои операции.

Об этом агентству Reuters стало известно от турецких источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников, технические переговоры в Азербайджане ознаменовали начало усилий по созданию канала для избежания потенциальных столкновений или недоразумений из-за военных операций в регионе.

"Усилия по созданию этого механизма будут продолжены", – сказал один из источников.

Источники не предоставили более подробной информации относительно масштабов и сроков переговоров.

О переговорах стало известно спустя неделю после того, как Израиль активизировал авиаудары по Сирии, которые он назвал предупреждением для недавно сформированного правительства в Дамаске.

Израиль также обвинил Турцию в попытке превратить Сирию в турецкий протекторат.

Также сообщалось, что турецкие военные группы проинспектировали по меньшей мере три авиабазы в Сирии, где они могли бы разместить свои силы в рамках запланированного совместного оборонного пакта с Дамаском, – до того, как Израиль нанес по ним авиаудары.

Турция и Израиль, имеющие напряженные дипломатические отношения с момента начала израильских атак на сектор Газы в 2023 году, на прошлой неделе заявили, что не стремятся к конфронтации в Сирии, с которой граничат обе страны.

Ранее израильский министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как тот попросил бога уничтожить Израиль.

Осенью Эрдоган заявлял, что военные операции Израиля на палестинских территориях и в Ливане могут вскоре распространиться на Турцию.